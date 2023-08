Kreuzlingen: Darf diese Tuba gratis im Zug mitfahren?

Handgepäck kann im Normalfall ohne Aufpreis mitgeführt werden. Hier erfährst du, was nicht als Handgepäck gilt.

«Die Kondukteurin verlangte kein Billett»

«Ob das wohl auch ein Zug-Billett braucht?», schreibt ein News-Scout 20 Minuten und schickt ein eher ungewöhnliches Bild mit. «Als ich am Sonntag in den Zug von Kreuzlingen nach Winterthur stieg, musste ich plötzlich lachen», sagt die Leserin über das Bild. Es zeigt eine Tuba, die zwei Zugplätze beansprucht und das völlig unbeaufsichtigt. Die Leserin vermutet, dass das Instrument wahrscheinlich zu den Mitgliedern einer Guggenmusik gehörte, die weiter vorne im Zug sassen und noch weitere Instrumente bei sich hatten.

Das zählt nicht als Handgepäck

«Grundsätzlich ist es für Handgepäck nicht erforderlich, eine Fahrkarte zu lösen», schreibt Wittwer Klingler. Hierzu zählen zum Beispiel Kinderwagen (zusammengelegt), Skier und Snowboards und eben grosse Musikinstrumente. Aber «wünschen Reisende ihr Handgepäck auf Sitzplätzen mit sich zu führen, so haben sie so viele Streckenbilletts zum halben Tarif zu lösen, wie sie für ihr Handgepäck Sitzplätze beanspruchen», heisst es in den Bestimmungen von Alliance Swisspass.