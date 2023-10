Kreuzlingen: Frau wird auf Spaziergang von Fuchs verfolgt

S. J. begegnete in der Nacht einem Fuchs, der sie und ihren Hund fast bis nach Hause verfolgte. (Symbolbild)

Alin Labus ist Jagdaufseher in Kreuzlingen und erklärt das Verhalten des Fuchses und wie man sich in einer solchen Situation verhalten sollte.

Verängstigt meldete sie sich bei einem Jäger und wandte sich an die Facebook-Community, um nach Rat zu fragen.

«Ich hatte wirklich Angst», erzählt S. J.* (32) 20 Minuten über ihre Begegnung mit einem Fuchs. Sie machte wie gewöhnlich am Donnerstag etwas später die Nachtrunde mit ihrem Dobermann-Rüden. Um etwa 22.30 Uhr, auf der Höhe der Badi Hörnli in Kreuzlingen TG, blickte sie in zwei ihr unbekannte Augen.