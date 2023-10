Kreuzlingen: Brand in Kirche

Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein Brand in der Kirche St. Ulrich in Kreuzlingen TG. «Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, bot sich ihnen ein bedrückendes Bild: ein Kirchenschiff, das mit Rauch gefüllt war», schreibt die Feuerwehr Kreuzlingen in einer Medienmitteilung.