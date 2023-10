Kreuzlingen: Nachbarschaftsstreit eskaliert

1 / 3 A.C. wurde von seinem Nachbarn mit der Pistole bedroht und verletzt. 20min/Carina Majer Er habe ihm die Pistole auf den Kopf geschlagen, woraufhin er stark blutend mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht wurde. Privat Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung des Nachbarn fand die Polizei die Tatwaffe – eine Faustfeuerwaffe Softair. Insgesamt beschlagnahmten sie 22 Waffen, darunter Revolver, Pistolen und ein Luftgewehr. (Symbolbild) imago/Frank Sorge

Darum gehts A.C. hat seit Jahren eine Fehde mit seinem Nachbarn, weil dieser sich durch A.C. in seiner Ruhe gestört fühle.

Als A.C. eines Tages aufgebracht zum Nachbarn stürmte, bedrohte dieser ihn mit einer Waffe und versetzte ihm einen Schlag auf den Kopf.

Der Nachbar gibt die Tätlichkeit zu, dementiert aber die Drohung.

Wer hat sich nicht schon einmal über seine Nachbarn aufgeregt? Wo viele Menschen wohnen, treten verstärkt Konflikte auf, insbesondere dann, wenn die Wohnungen hellhörig sind. Dass so ein Nachbarschaftsstreit auch eskalieren kann, hat A.C. – «der Al Capone von Kreuzlingen*» (66), wie er hierzulande genannt werde – selbst erlebt.

A.C. wohnt seit etwa 15 Jahren im Stockwerk unter Stefan* (52). Die beiden Nachbarn aus Kreuzlingen TG kamen sich nie gross in die Quere, bis sich das vor etwa drei Jahren änderte. «Wir verfielen in einen regelrechten Klopfstreit», sagt der Schweiz-Türkische Doppelbürger A.C. zu 20 Minuten. Weil er regelmässig Besuch empfing, wurde es beim 66-Jährigen manchmal lauter, wodurch sich der deutsche Staatsangehörige Stefan* gestört fühlte. «Wenn ich furze, hört er es und klopft auf den Boden», so A.C. Dabei blieb es auch eine Weile, bis zum Vorfall vom 14. September.

Streit eskaliert

In der Nacht vom 14. auf den 15. September telefonierte A.C. ziemlich laut, wie er zugibt. «Ich führte ein Streitgespräch am Telefon, weshalb mich das Klopfen des Nachbarn dieses Mal mehr als sonst aufbrachte», erzählt A.C. Daraufhin sei er in die Etage über ihm gegangen, um den Nachbarn zu konfrontieren. Nachdem Stefan* die Türe auch nach mehrmaligem Klingeln nicht geöffnet hatte, wollte A.C. wieder in seine Wohnung zurück.

«Dann machte er plötzlich die Türe auf und stand mit einer Pistole in der Hand vor mir», erinnert sich A.C. Als er rückwärts zum Lift gehen wollte, bedrohte ihn der Nachbar. «Ich bringe dich um», habe er A.C. mehrmals gesagt und die Waffe auf ihn gerichtet. «Dann hat er mir die Pistole über den Schädel gezogen und ich sah nur noch Sterne».

«Ich konnte tagelang nicht schlafen»

A.C. informierte die Polizei, woraufhin diese noch in derselben Nacht in der Wohnung von Stefan* 22 verschiedene Waffen sicherstellten, darunter die Tatwaffe, eine Softair Faustfeuerwaffe. AC wurde ins Spital gebracht und dort von der Polizei befragt. Die Aussagen von Stefan wurden beim Polizeiposten aufgenommen.

«Ich sehe es heute noch vor meinem inneren Auge, wie er mich bedrohte. Ich konnte tagelang nicht schlafen», sagt A.C. Gegen Stefan ist ein Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung hängig, wie aus Dokumenten der Strafuntersuchung hervorgeht.

Stefan* ist auch bei anderen Nachbarn bekannt

Stefan* ist bei den Nachbarn als Einzelgänger bekannt. «Er spricht mit niemandem und lässt niemanden in seine Wohnung», sagt eine Nachbarin, die das Geschehen in der Nacht des 14. Septembers mitbekommen hat. Sie erzählt, wie Stefan* auch mit anderen Nachbarn schon in Konflikt geraten ist. «Er schimpft immer mit einer Nachbarsfamilie, deren Kinder teilweise laut sind», so die Nachbarin.

Nachbar dementiert Drohung

Stefan* selbst gibt zu, A.C. mit der Waffe eins übergezogen zu haben, wie aus Dokumenten der Strafuntersuchung hervorgeht. Der 52-Jährige habe sich durch A.C. bedroht gefühlt, nachdem dieser bei ihm Sturm geklingelt habe und ihm einen leichten Schlag auf den Oberarm verpasst habe. Er habe aber keine Drohung ausgesprochen. Allgemein bereue er, was geschehen ist. Er habe noch nie jemanden verletzt.

A.C. hat Stefan* seit dem Vorfall nicht mehr gesehen. Trotzdem weiss er, dass er noch oberhalb von ihm wohnt. «Sein Auto ist auf dem Parkplatz und letztes Mal habe ich gerochen, dass er grillt,» so A.C. Weil A.C. die Vorkommnisse beschäftigen und er deswegen einen Psychiater aufsuchen musste, möchte er nun Schmerzensgeld von Stefan* einklagen. Dafür hat A.C. einen Anwalt engagiert. Es gilt die Unschuldsvermutung.

*Name der Redaktion bekannt.