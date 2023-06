Prinz Harry: Kreuzverhör beendet – alle Fakten zum Prozess

Am Ende gestand der 38-Jährige, dass es ihm viel abverlangt habe, in den Zeugenstand zu treten.

Der Ton nahm am zweiten Tag deutlich an Schärfe zu.

Am Mittwoch war Prinz Harry erneut im Zeugenstand im Gericht in Central London.

Das historische Kreuzverhör von Prinz Harry im Bespitzelungsprozess gegen den «Mirror»-Verlag (MGN) in London ist am Mittwoch mit einer teils konfrontativen Befragung zu Ende gegangen. Am zweiten Tag der Zeugenaussage des 38-Jährigen nahm der Ton deutlich an Schärfe zu, als sich Harry erneut den Fragen von MGN-Anwalt Andrew Green stellte. Abschliessend befragte ihn auch sein eigener Anwalt David Sherborne kurz.