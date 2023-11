Krieg dauert an: Schweiz verlängert Schutzstatus S für Ukrainer bis März 2025

Mehr geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer sollen aber in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Grund ist der anhaltende Krieg in der Ukraine.

Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer flüchteten nach Kriegsausbruch im Februar 2022 in die Schweiz. Eine Rückkehr ist derzeit nicht zumutbar, sagt nun der Bundesrat: «Eine nachhaltige Stabilisierung der Lage in der Ukraine ist nicht absehbar», schreibt die Regierung in einer Mitteilung zu ihrem Entscheid vom Mittwoch.