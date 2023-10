Krieg der Kampagnen: SVP kopiert Libero-Plakat - Ameti kämpft mit Anti-Blocher-Tracht 

SVP kopiert Kampagne und geht ins Gefecht

Nun schlägt die Zürcher SVP aber zurück. In ihrer Schlusskampagne kopiert sie die Idee der Operation Libero. «Wir übernehmen die Kampagne eins zu eins und strahlen sie am Donnerstag ebenfalls auf dem Hauptbildschirm in der Halle am Zürich Hauptbahnhof aus», so Domenik Ledergerber, Präsident der SVP des Kantons Zürich. Einziger Unterschied: Statt schwarz-weiss setzt die SVP beim Plakat auf Bilder.