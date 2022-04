Solarpanel, Kompass, Angelrute – Krieg entfacht Survival-Hype – «viele kaufen Dinge, die sie nie brauchen»

Der Ukraine-Krieg hat dazu geführt, dass Schweizerinnen und Schweizer wie wild Survival-Tools kaufen. Der Absatz von Campingkochern ist bei Digitec Galaxus in einem Jahr um 420 Prozent explodiert, bei Brack um 350 Prozent.

«Es ist nicht falsch, ein Solarpanel zu kaufen, aber vielleicht wäre es schlauer, sich darüber zu informieren, wo der nächste Luftschutzbunker ist», so der Experte.

In den Verkaufscharts bei Digitec Galaxus gehen Outdoor-Produkte gerade durch die Decke: Die Firma setzte im März 780 Prozent mehr Wasserfilter, 600 Prozent mehr Solarpanels und 480 Prozent mehr Survival-Tools als im gleichen Monat im Jahr 2021 ab. Auch Campingkocher (+420 Prozent), Erste-Hilfe-Sets (+360 Prozent) und Konserven und Fertiggerichte (+310 Prozent) verkauften sich sehr gut.

Digitec Galaxus setzte im März auch mehr Stromgeneratoren (+300 Prozent), Angel-Zubehör (+230 Prozent) und Nachtsichtgeräte (+470 Prozent, unter 100 Stück) ab. Die Zahlen zeigen alle Verkäufe in der Schweiz, Lichtenstein, Deutschland und Österreich – wobei das Unternehmen am meisten in der Schweiz verkauft.