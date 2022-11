Demonstranten im Iran droht die Todesstrafe

14’000 Personen verhaftet

In vielen Fällen droht die Todesstrafe – etwa wegen «Kriegsführung gegen Gott» und «Korruption auf Erden». So sagte eine Mutter in einem Video am Montag, dass ihr Sohn nach nur einer Anhörung zum Tode verurteilt worden sei. Zuvor war er bei den Protesten in eine Gruppe von Polizisten gefahren und hat einen Beamten getötet. Vor Gericht beteuerte er nun, er habe die Kontrolle über sein Auto verloren.