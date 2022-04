Gesunkenes Kriegsschiff und tote Generäle: «Krieg gegen Nato» – Putin verschärft nach Verlusten die Propaganda 

«Aus Sicht der russischen Regierung ist die Nato aktiv am Krieg beteiligt»

«Der Kreml versucht, die Nato zu einer Kriegspartei zu erheben», sagt auch Ulrich Schmid, Russlandexperte und Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen. «Die Nato liefert Waffen an die Ukraine und ist damit aus Sicht der russischen Regierung aktiv am Krieg beteiligt.»

Die Nato biete sich sowieso als Feindbild Russlands an, sagt Schmid, denn frühere Umfragen in Russland zeigten, dass drei Viertel der Befragten die Nato für einen feindlichen Aggressor hielten. Demgegenüber hätten viele Russinnen und Russen persönliche Verbindungen zur Ukraine. «Es fällt also wesentlich leichter, das Land gegen die Nato aufzuhetzen, als gegen die Ukrainer, die ja auch für den Kreml als Brudervolk gelten», so Schmid.