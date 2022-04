US-Amerikaner nennt Russen «liebe Freunde» : Krieg in der Ukraine war auch auf der ISS ein Thema

Auch auf der Internationalen Raumstation ISS ist über den Krieg in der Ukraine nach Angaben des gerade von dort zurückgekehrten US-Astronauten Mark Vande Hei gesprochen worden.

1 / 4 Die beiden russischen Kosmonauten Pjotr Dubrow (r.) und Anton Schkaplerow (M.) fliegen mit ihrem amerikanischen Kollegen Mark Vande Hei (l.) zurück auf die Erde. (30. März 2022) AFP Die Sojus-Kapsel landete in einem entlegenen Gebiet in Kasachstan. AFP Der Krieg in der Ukraine sei auch an Bord der ISS ein Thema gewesen, so der US-Astronaut. AFP

Darum gehts Ende März sind zwei Kosmonauten und ein Astronaut von der ISS auf die Erde zurückgekehrt.

Der US-Amerikaner Mark Vande Hei berichtet über das Verhältnis zu seinen russischen Kollegen.

Der Ukraine-Krieg war auch im All Thema.

«Liebe Freunde» trotz Ukraine-Kriegs: Der US-Astronaut Mark Vande Hei hat nach seiner Rückkehr von der Internationalen Raumstation ISS das Verhältnis zu seinen russischen Kollegen im All als sehr positiv beschrieben. «Sie waren und sind sehr liebe Freunde von mir und werden es auch weiterhin sein», sagte Vande Hei am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Texas. «Wir haben uns gegenseitig immer unterstützt. Und ich hatte nie Bedenken über meine Fähigkeit, weiter mit ihnen zusammenarbeiten zu können.»

Der russische Angriff auf die Ukraine sei zwar Gesprächsthema an Bord der ISS gewesen, sagte Vande Hei, der vergangene Woche mit den russischen Kosmonauten Pjotr Dubrow und Anton Schkaplerow in einer russischen Sojus-Kapsel zur Erde zurückgekehrt war. «Aber es ging vor allem darum, was sie von Dingen hielten. Und das sind Dinge, die sie lieber direkt teilen sollten.»

Der Ukraine-Krieg hat zu einer massiven Verschlechterung des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland geführt. Die Zusammenarbeit von Russland und den USA bei der ISS ist nach Angaben der US-Weltraumagentur Nasa davon zwar bislang nicht betroffen. Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, drohte aber im Februar, Russland könnte sich angesichts westlicher Sanktionen aus dem Projekt zurückziehen und die Raumstation auf der Erde zerschellen lassen.

Verzicht auf Social Media

US-Astronaut Vande Hei sagte dazu am Dienstag, er habe sich in seiner Zeit auf der ISS von Online-Plattformen ferngehalten, durch seine Frau aber von einigen dieser Tweets gehört. «Ich hatte einfach zu viel Vertrauen in unsere bisherige Zusammenarbeit, um solche Tweets nicht als etwas anzusehen, das für ein anderes Publikum als mich bestimmt war.»

Der 55-Jährige, der 355 Tage am Stück im All blieb und damit länger als jeder US-Astronaut vor ihm, berichtete auch, wie sich die Rückkehr zur Erde anfühlt. In den ersten acht Stunden seien seine Beine etwas «wackelig» gewesen, sagte Vande Hei. Ansonsten gewöhne er sich aber schnell wieder an die Erde. «Ich bin ein wenig enttäuscht, wie normal es sich anfühlt. Ich hätte irgendwie gerne, dass es sich seltsamer anfühlt, zurück zu sein.» Er fühle sich noch etwas unwohl, «aber Menschen sind sehr anpassungsfähig».

