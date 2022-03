«Krieg ist gut für Paralympics»: Aussage von Aron Anderson schockiert Sportwelt

Schwede kassiert Shitstorm : «Krieg ist gut für Paralympics» – Experten-Aussage schockiert Sportwelt

Klar, sie mag etwas aus dem Kontext gerissen sein. Die Aussage des schwedischen Paralympics-Experten Aron Anderson ist trotzdem geschmacklos.

Anderson wird für die Aussage heftig kritisiert, in der Zeitung «Aftonbladet» nimmt er Stellung.

Er sagt, dass die vielen Kriegsverletzten in der Ukraine gut für die paralympische Rekrutierung sei.

Eine Aussage im schwedischen TV-Sender «SVT» erhitzt derzeit die Gemüter: «Krieg ist gut für die Rekrutierung im paralympischen Sport, weil er viele funktionelle Behinderungen nach sich zieht.» Getätigt wurde sie vom ehemaligen schwedischen Paralympioniken Aron Anderson – in Bezug auf den Krieg in der Ukraine.



Wenig überraschend befindet sich der 34-Jährige seither mitten im Sturmauge eines riesigen Shitstorms auf Social Media. Die Kommentare gegen den vierfachen paralympischen Athleten verurteilen die Aussage aufs Schärfste: «So furchtbar krank und extrem unangebracht», «mit das Widerlichste, was ich je gehört habe» und «bitte sofort um eine Entschuldigung bei der gesamten paralympischen Bewegung», heisst es unter anderem.