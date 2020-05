100’000 Tote in den USA

Krieg statt Trost vom US-Präsidenten

Die USA haben in der Corona-Krise eine traurige Höchstmarke bei den Todesopfern erreicht. Tröstet der US-Präsident sein Land und zeigt sich empathisch in der Krise? Das Gegenteil ist der Fall.

In den USA ist die traurige Höchstmarke von 100’000 Corona-Toten überschritten. Währenddessen macht sich der US-Präsident über Reporter lustig, die eine Gesichtsmaske tragen («Ach, Sie wollen wohl politisch korrekt sein?») oder giesst Häme über seinen politischen Gegner Joe Biden, der sich ebenfalls an die Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde hält und eine Schutzmaske trägt.

Gehe es aber um die horrenden Opferzahlen, sei Trump ganz untypisch still, beobachtet die «Washington Post». Das sieht auch der USA-Korrespondent der deutschen «Tagesschau» so: «Trumps lautes Schweigen», titelt er und schreibt: «Trump weiss, dass er die Schlagzeilen bestimmen muss.» Angesichts der aktuellen Todeszahlen im Land scheine dabei jedes Mittel recht: «Verschwörungstheorien, persönliche Angriffe, zurechtgebogene Erinnerung – Trumps Kritiker in den USA sprechen von einer neuen Höchstmarke an Fehlinformationen.»