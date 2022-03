Lebensmittelversorgung : «Krieg verursacht eine Katastrophe zusätzlich zu einer Katastrophe»

Das UN-Welternährungsprogramm kürzt bereits die Hilfe für Bedürftige. Doch der Direktor warnt vor noch schwereren Auswirkungen auch für Europa.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird nach Angaben des Welternährungsprogramms katastrophale Folgen für die Lebensmittelversorgung weltweit haben. Der WFP-Direktor David Beasley sagte am Dienstag vor dem Weltsicherheitsrat in New York, die bereits hohen Lebensmittelkosten seien noch einmal gestiegen. Der Krieg habe «eine Katastrophe zusätzlich zu einer Katastrophe» verursacht. Das WFP kürze bereits die Lebensmittelhilfen für Bedürftige.