Wasser und Luft verseucht: Krieg verursacht milliardenteure und krankmachende Umweltschäden

Wasser und Luft verseucht : Krieg verursacht milliardenteure und krank machende Umweltschäden

Eines der Opfer im Ukraine-Krieg ist die Umwelt, die durch Beschuss und austretende Gifte schwer belastet wird. Dies wird das Land noch über Jahre beschäftigen.

1 / 4 Granaten und chemische Komponenten von Kriegsmaterial verschmutzen in der Ukraine Böden und Grundwasser. Getty Images Bei den Bombardements werden immense Mengen Umweltgifte freigesetzt. AFP Laut Experten wird es Jahre dauern, bis die Schäden einigermassen behoben sind. Getty Images

Darum gehts

Die Umweltschäden in der Ukraine sind nach mehr als acht Monaten Krieg nach Einschätzung von Experten verheerend. Durch russische Angriffe auf Treibstofflager sind Gifte in die Luft und ins Grundwasser gelangt. Das Ausmass ist so gross, dass in vielen Regionen des Landes die Artenvielfalt und die Klimastabilität gefährdet sind. Zugleich drohen gravierende Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung.

Nach Angaben der Umweltorganisation WWF haben inzwischen mehr als sechs Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu sauberem Trinkwasser, mehr als 280’000 Hektar Wald sind zerstört. Die ukrainische Nichtregierungsorganisation Audit Chamber geht davon aus, dass die finanziellen Schäden durch kriegsbedingte Umweltzerstörungen über 35 Milliarden Franken betragen.

«Diese vom Krieg verursachte Umweltbelastung wird nicht verschwinden. Unsere Nachkommen werden sich damit auseinandersetzen müssen, Wälder zu pflanzen oder die verseuchten Flüsse zu reinigen», sagt Dmytro Averin, ein Umweltexperte von der in der Schweiz ansässigen Organisation Zoi Environment Network. Am schlimmsten betroffen seien die Industrieregionen in den östlichen Gebieten Donezk und Luhansk, wo bereits seit 2014 gekämpft werde. Doch auch in anderen Teilen der Ukraine gebe es grosse Schäden.

Verseuchtes Wasser aus der Leitung

«Zusätzlich zu den Opfern durch Kämpfe ist der Krieg auch die Hölle für die Gesundheit der Menschen, physisch und psychisch», sagt Rick Steiner, ein Umweltwissenschaftler aus den USA, der die libanesische Regierung nach einem Krieg im Jahr 2006 in Bezug auf Umweltprobleme beriet. Es könne Jahre dauern, bis die gesundheitlichen Auswirkungen durch verseuchtes Wasser und Kontakt mit Giftstoffen überhaupt offensichtlich würden.

Bewohner des Dorfes Demydiw berichten, dass ihr Trinkwasser nach der Überschwemmung im März trüb gewesen sei und komisch geschmeckt habe. Nach dem Kochen habe es an Töpfen einen Belag hinterlassen. Nachdem die russischen Truppen im April wieder aus der Region abgezogen waren, versorgten die ukrainischen Behörden Demydiw per Tanklastwagen mit Trinkwasser. Wegen eines Schadens an dem Fahrzeug müssen die Bewohner aber seit Oktober wieder auf das verseuchte Wasser zurückgreifen.

Bauern verloren «alles, was sie ernteten»

Bereits im April verwies die Forschungsinitiative Reach in einem Bericht auf erhöhte Belastungen mit Stickstoffdioxid, das bei der Verbrennung fossiler Energieträger freigesetzt wird, in Regionen westlich und südwestlich von Kiew. Ein direkter Kontakt könne Hautreizungen und Verätzungen verursachen, langfristig seien Atemwegserkrankungen sowie Schäden an der Vegetation möglich, hiess es.

Auch der für die ukrainische Wirtschaft wichtige Agrarsektor leidet massiv unter dem Krieg. Brände hätten Ernten und Viehbestände dezimiert, tausende Hektar Wald zerstört und Bauern an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert, sagt Serhij Sibzew, Forstwissenschaftler an der Nationalen Landwirtschaftlichen Universität der Ukraine. Einige Bauern hätten «alles verloren, was sie für den Winter geerntet» hätten.

Doug Weir vom britischen Conflict and Environment Observatory betont, dass Regierungen verpflichtet seien, Menschen vor Umweltrisiken zu schützen, gerade im Kriegsfall. Manche Ukrainerinnen und Ukrainer haben jedoch kaum noch Hoffnung. «Ich bin deprimiert – überall um und unter meinem Haus ist Wasser», sagt die in Demydiw lebende Tatjana Samoilenko. «Ich sehe nicht, dass sich daran in Zukunft viel ändern wird.»

Auch auf das Ökosystem im Schwarzen Meer hat der Krieg katastrophale Auswirkungen: So sind dem Krieg unter anderem schon Tausende Delfine zum Opfer gefallen. Sie werden durch Bomben und Minen verletzt, durch den Schall der Explosionen verlieren sie zudem die Orientierung und fressen oft tagelang nicht.