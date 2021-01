Kündigungswelle befürchtet

Die Massnahmen des Bundes setzen der Gastro-Branche enorm zu. Der Verband Gastrosuisse rechnet damit, dass die Hälfte aller Betriebe eingehen werden, wenn das Gastgewerbe nicht sofort finanzielle Entschädigung vom Bund erhält. Es stehe darum eine weitere Kündigungswelle an, heisst es in einer Mitteilung. Von der Bewegung #WIRMACHENAUF distanziert sich der Verband allerdings. Man müsse die Weisungen des Bundes befolgen.Dass der Bund die Restaurants schliesst, können manche Gastronomen nicht nachvollziehen. Schliesslich seien die Beizen kein Virenherd, sagt Ruedi Stöckli vom Landgasthaus Strauss in Meierskappel: «2,8 Prozent der Ansteckungen passieren in Gastrobetrieben – fast alle stecken sich woanders an, aber die prügeln immer auf uns rum und wir können nichts dagegen tun.»