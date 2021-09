Ausweitung der Zertifikatspflicht - Kriege ich mein Geld zurück, wenn ich nun mein Fitness-Abo kündige? 

Wer nicht in Besitz eines Covid-Zertifikats ist, hat das Nachsehen.

Ab Montag gilt in den Fitnessstudios eine Zertifikatspflicht.

Ab Montag ist ausgepumpt: Fitness-Fans, die sich nicht Geimpft, Genesen oder Getestet sind, ist der Zugang zu Fitnesscentern untersagt. Gewisse Betriebe wie etwa das Nonstop Gym haben bereits reagiert: Das Fitnesscenter fordert seine Kundschaft dazu auf, das Covid-Zertifikat hochzuladen, um den Zugang zum Fitness zu sichern. Auch Activ Fitness bietet die Möglichkeit an, das Covid-Zertifikat zu hinterlegen . Dies ermögliche es, ohne weitere Prüfung ins Studio einzuchecken. Zudem weist das Unternehmen darauf hin, dass das Abo für eine Gebühr von 50 Franken pausiert werden kann. Für Kundinnen und Kunden bleiben jedoch noch viele weitere Fragen offen:

Müssen auch unter 16-Jährige in Fitnesscentern auch ein Zertifikat vorlegen?

«Nein, dies ist nicht möglich», sagt Rechtsanwalt Alexander Theiler von Zürcher Kanzlei Theiler Hablützel Rechtsanwälte. «Rechtlich gesehen ist nämlich die Leistung des Fitnessstudios nicht ‹unmöglich› geworden, weil dieses ja weiterhin geöffnet bleibt.» Jeder habe die Möglichkeit, weiterhin das Studio zu besuchen – auch diejenigen, die sich nicht impfen lassen. Diese müssten jedoch einen negativen Test vorweisen oder ein Zertifikat beweisen, dass sie genesen seien. «Dass dafür möglicherweise Kosten anfallen, liegt nicht im Verantwortungsbereich der Fitnessstudios», so Theiler.

«Manche Fitnessstudios sehen in Ihren Allgemeinen Vertragsbedingungen (AGB) vor, dass das Abo unter gewissen Voraussetzungen pausiert werden kann», sagt Theiler. Dies beispielsweise dann, wenn ein Kunde ein ärztliches Zeugnis vorlege, welches bescheinige, dass ein Training aus ärztlicher Sicht nicht möglich sei oder wenn der Kunde im Militärdienst ist. «Analog zu oben stehender Frage berechtigt jedoch die aktuelle Situation nicht zur Pausierung des Abos.»

Dies sei meistens bereits in den AGBs der Fitnessstudios geregelt und habe mit der aktuellen Situation nichts zu tun, sagt Theiler. «Zwar sind vertragliche Rechte und Pflichten grundsätzlich übertragbar, doch haben die Fitnessstudios in Ihren ABGs standardmässig geregelt, dass das Fitness-Abo bzw. die Mitgliedschaft im Fitnessstudio persönlich und nicht übertragbar ist.»

Darf der Fitnessbetreiber die Corona-Risiken in den AGBs auf den Kunden abwälzen?

Während der Dauer eines Vertrages – also auch eines Fitness-Abos – sei es grundsätzlich möglich, geltende AGBs zu ändern. Jedoch müsse der Kunde innert einer angemessenen Frist die Möglichkeit haben, die neuen Bestimmungen abzulehnen. «Er muss dies jedoch in der Regel aktiv dem Fitnessstudio mitteilen, ansonsten gelten die neuen Bestimmungen.»

«Nein, Physiotherapien sind von der neuen Regelung über die Zertifikationspflicht nicht erfasst», so Theiler. Für den nächsten Termin beim Physio ist daher kein Zertifikat nötig.

Müssen auch Mitarbeitende in einem Fitnesscenter über ein Zertifikat verfügen?

Andere, etwa Raphy Biedermann, Inhaber des nextlevel Sports Club, rechnet mit einem Boom bei Outdoor-Angeboten wie etwa Bootcamps. «Da Personen ohne Zertifikat fürs Umziehen oder Duschen nicht in die Garderobe dürfen, gibt es jedoch noch organisatorische Fragen zu klären.» Dass er sich im Kerngeschäft vor allem auf Personal Training und Gruppenkurse mit maximal zehn Teilnehmenden konzentriert, sieht er als grossen Vorteil: «Da es bei Gruppen unter 30 Personen voraussichtlich keine Zertifikatspflicht geben wird, stehen wir in der Pole Position.» Zahlreiche Personen, die bisher in herkömmlichen Fitnesscenter trainierten, würden nun schliesslich eine Alternative suchen.