Kriegen K-Pop-Stars durch die Latin-Boyband CNCO bald Konkurrenz aus Hispanoamerika?

Die Vorgeschichte

CNCO wurde 2015 im Rahmen der ersten Staffel der TV-Show «La Banda» gegründet. Die Casting Show war eine multinationale Co-Produktion unter der Obhut von Latin-Popstar Ricky Martin und Simon Cowell («X Factor», «Pop Idol») und lief beim Sender Univision, der in den UDSA zu den grössten Anbietern spanisch-sprachiger Inhalte gehört.

Das Konzept brachte in der ersten Staffel Sänger aus allen Ländern des hispanoamerikanischen Kulturkreises zusammen, Staffel zwei öffnete sich auch für Sängerinnen.

Erste Erfolge

Die Boygroup machte sich mit klassischem Latin-Pop und internationalen Kooperationen einen Namen und war als Vorband von «La Banda»-Juror Ricky Martin, Enrique Iglesias und Pitbull sowie Pop-Megastar Ariana Grande auf Tour. Ihren ersten internationalen Hit landeten CNCO mit der Single «Reggaetón lento», die als Remix mit der britischen Girlband Little Mix erschien und im Jahr 2017 auch in der Schweiz die Top 20 erreichte.

«Damit haben die Jungs damals Platin abgestaubt», erklärt «Supreme Show»-Host Moe. 2017 folgten zudem eine Nominierung als Best New Artist an den Latin Grammys und je drei Billboard Latin Music Awards 2017, letzteres wiederholte sich im Jahr 2019. 2020 gewannen CNCO, erstmals ausserhalb des Latin-Kontexts, einen MTV Video Music Award für die beste Quarantäne-Performance.