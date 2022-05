Geschmacksache: «Kriegserklärung an Italien» – Rezept für Spaghetti Hawaii löst Shitstorm aus

Tourismusbehörde kämpft gegen Stereotype

Tradition statt Klischees

Dass viele Touristinnen und Touristen nur an Baströckchen, Sandstrände und Hula-Tänzerinnen mit BHs aus Kokosnussschalen denken, wenn sie Hawaii hören, stört auch die hawaiische Tourismusbehörde. Der Kampf gegen falsche Stereotype dauert schon über 40 Jahre an. «Der Weg weg von den Klischees und zurück zur Tradition ist in Hawaii harzig, weil andere Länder aus der authentischen hawaiischen Kultur eine Trivialkultur gemacht haben», sagte Kalani Kaanaana vor einiger Zeit gegenüber SRF. Kaanaana ist Direktor für kulturelle Angelegenheiten bei der hawaiischen Tourismusbehörde.