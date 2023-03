Alain Berset erntet Kritik für umstrittene Aussage

Selbst in eigenen Parteikreisen stiess Bersets Aussage auf Unverständnis: «Nicht in der Schweiz ist man in einem Kriegsrausch, sondern Herr Putin ist in einem Kriegsrausch», kommentiert SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann.

Der Bundesrat bleibt jedoch standhaft. «Schweizer Waffen dürfen nicht in Kriegen zum Einsatz kommen», nimmt Alain Berseit in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» Stellung. In demselben Interview sagte er auch, dass er in «gewissen Kreisen» einen «Kriegsrausch» spüre. Damit meint er nicht etwa Russland, sondern die westlichen Staaten – respektive deren Bemühungen die Ukraine in der Verteidigung ihres Landes zu unterstützen.