Ukraine-Krieg: Diese Theorien gibt es zum Kachowka-Damm

Das ist passiert

Der Damm beim Kachowkaer Stausee in der Nähe von Cherson wurde zerstört. Das meldete das ukrainische Militär am Dienstag. Bilder in den sozialen Medien zeigten, wie das Wasser durch die Öffnung strömt. Wer oder was für dessen Zerstörung verantwortlich ist, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ukraine schiebt Russland die Schuld zu, diese wiederum schiebt der Ukraine die Schuld zu.