Florida : Kriegsveteran erschiesst Baby und drei weitere Menschen

Ein 33-jähriger Mann ist im US-Bundesstaat Florida in ein Haus eingedrungen und hat die Bewohner erschossen. Nach einem Feuergefecht mit der Polizei ist er verhaftet worden.

Bei einer brutalen Attacke im US-Bundesstaat Florida hat ein schwer bewaffneter Schütze am Sonntag vier Menschen getötet. Der Täter habe in der Nacht in einem Haus nahe der Stadt Lakeland einen Mann und eine Frau erschossen sowie ein Baby, das die Frau im Arm gehalten habe, sagte der Sheriff von Polk County, Grady Judd, in einer Pressekonferenz. Ein elf Jahre altes Mädchen sei durch mehrere Schüsse verletzt worden, habe aber überlebt. In einem weiteren Haus auf dem Grundstück sei eine weitere Frau getötet worden.