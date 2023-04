Grasshopper Club Zürich: Wird der Verein verkauft?

Jenny Wang ist die Ehefrau von Guo Guangchang, Milliardär und Gründer von Fosun, dem grössten in Privatbesitz befindlichen Konglomerat von China. 2020 kaufte das Unternehmen Champion Union HK Holdings Limited 90 Prozent der Anteile an GC. Das Unternehmen wird Wang zugerechnet. Auch Guo Guangchang hat in Fussballvereine investiert. So gehört ihm unter anderem der englische Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers.