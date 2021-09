Trikot-Wirbel um CR7 : Kriegt Ronaldo seine Nummer 7 dank Ausnahme der Premier League?

Cristiano Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück. Es scheint aber kein leichtes Unterfangen, dass der 36-Jährige wieder mit seiner legendären Rückennummer 7 auflaufen kann.

Präsentation muss warten – das Nationalteam ruft

Noch ist also unklar, ob Ronaldo an alter Stätte mit der «7» erneut so wirbeln können wird wie von 2003 bis 2009. Damals erzielte Ronaldo in 292 Partien für United 118 Tore und gab 69 Assists. Zudem gewann er mit Manchester einmal die Champions League und wurde dreimal Meister.

Die Live-Präsentation des Superstars muss aber sowieso noch warten. Aktuell befindet sich Ronaldo beim portugiesischen Nationalteam. Die Portugiesen spielen in der WM-Quali am Mittwoch, 1. September zuhause gegen Irland, am Samstag, 4. September, ein Testspiel gegen Katar in Ungarn und am Dienstag, 7. September erneut in der WM-Quali in Baku gegen Aserbaidschan. Portugal steht nach drei Spielen und sieben Punkten an erster Stelle in der Quali-Gruppe A – punktgleich mit Serbien.