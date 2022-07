Luzern: Krienser Stadtrat bekommt von Putin-Verehrer symbolischen Ritterschlag

1 / 6 Der Krienser Stadtrat Marco Frauenknecht wurde bei einem Anlass in Luzern symbolisch zum Ritter geschlagen. Instagram/princes.yourievsky Durchgeführt wurde der Anlass in der Luzerner Peterskapelle. Der symbolische Ritterschlag wurde gemäss SonntagsZeitung durchgeführt vom in Frankreich lebenden russischen Prinzen Wladimir Bariatinsky. 20min/Gianni Walther Bariatinsky zeige sich auf Facebook dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugeneigt. So postete er etwa einen Beitrag zu Putin mit dem Kommentar: «Egal, was man über ihn sagt, er ist gross!» Facebook/Wladimir W. Prince Bariatinsky

Darum gehts

In der Luzerner Peterskapelle ist der Krienser Stadtrat Marco Frauenknecht (SVP) von einem russischen Prinzen symbolisch zum Ritter geschlagen worden. Zu sehen ist dies in einem Instagram-Post des Prinzen Youriewsky, wie die SonntagsZeitung (Bezahlartikel) berichtet. Den symbolischen Ritterschlag bei Frauenknecht durchgeführt hat, gemäss dem Bericht, der in Frankreich lebende russische Prinz Wladimir Bariatinsky am 11. Juni. Nach der Zeremonie gab es ein Galadinner im Schloss Schauensee in Kriens.

Bariatinsky zeige sich auf Facebook dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugeneigt. So postete er etwa einen Beitrag zu Putin mit dem Kommentar: «Egal, was man über ihn sagt, er ist gross!» Auf der Plattform teilt er auch Stellungnahmen des russischen Aussenministers Sergei Lawrow zum Krieg in der Ukraine und behauptet, dass es keine Schüsse auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine gebe.

Stadtrat hatte keine Kenntnis von Aussagen Anwesender

Organisiert worden sei die Zeremonie von einem Verein, der sich der Traditionspflege des russischen St.-Georgs-Ordens widmet. «Ich wurde eingeladen als Neumitglied des Schweizer St.-Georgs-Ordens», sagt Frauenknecht gemäss Artikel. Mit dem Ritterschlag würden Neumitglieder des Ordens symbolisch aufgenommen. Von Aussagen anwesender Personen über Putin habe er keine Kenntnis gehabt und wolle auch keine Stellung dazu nehmen. «Es gab am Anlass keine politischen Aussagen in irgendeiner Form», so der Stadtrat. Den Krieg in der Ukraine verurteile er.