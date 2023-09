Krim: Half Ferienfoto bei Zerstörung von Luftabwehrsystem?

Jedoch schreibt das US-amerikanische Institut for the Study of War (ISW) am 14. September zum Angriff: «Geolokalisierte Aufnahmen zeigen, dass die russischen Streitkräfte vor kurzem eine S-400-Batterie ausserhalb von Jewpatorija stationiert hatten und dass die Explosion an demselben Ort stattfand, an dem im August 2022 ein russisches S-400-System stationiert worden war.» Weiter heisst es, dass der Angriff darauf hindeute, dass die russischen Streitkräfte nicht darauf vorbereitet waren, die Raketen abzufangen, oder sie es schlicht nicht konnten.