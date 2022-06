«Wie man seinen Ehemann tötet» : Krimi-Autorin wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt

Die Schriftstellerin Nancy Crampton Brophy, die ein Essay mit dem Titel «Wie man seinen Ehemann tötet», wurde für den Mord an ihrem Mann verurteilt.

Nancy Crampton Brophy soll den Mord an ihrem Ehemann minutiös geplant haben.

In den USA ist eine Schriftstellerin, die einen Essay mit dem Titel «Wie man seinen Ehemann tötet» geschrieben hat, wegen Mordes an ihrem Ehemann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Richter im US-Bundesstaat Oregon verkündete am Montag das Strafmass. Demnach könnte die 71-jährige Nancy Crampton Brophy nach 25 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen.