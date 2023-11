Kriminalgericht Luzern: Wirt hörte auf seinen Bekannten und hat nun einen Schuldenberg

Ein Mann, der eine Pizzeria im Kanton Luzern betrieben hatte, forderte 2020 einen Covid-19-Überbrückungskredit in der Höhe von 30’000 Franken. (Symbolbild)

Obwohl er wusste, dass es nicht gut kommen kann, beantragte er auch noch einen zweiten Covid-19-Kredit in der Höhe von 150’000 Franken.

Von einem Covid-19-Überbrückungskredit über 30’000 Franken versuchte er die Jugendsparkonten seiner Kinder in Ordnung zu bringen, auf denen er früher Geld abgehoben hatte.

Im April 2020 wurde einem Mann, der im Kanton Luzern eine Pizzeria betreibt, ein Covid-19-Überbrückungskredit über 30’000 Franken auf sein Bankkonto überwiesen . Grund war, dass sich das Personal der Bank und der Bürgschaftsorganisation darauf verlassen hatte, dass die Angaben des Beschuldigten in der Kreditvereinbarung korrekt waren. Auch ging das Bank-Personal davon aus, dass der Kreditnehmer das geliehene Geld zurückbezahlen wollte, was aber nie geschah.

Mit dem Geld von den Konten seiner Kinder Geschäft finanziert

Doch damit nicht genug: Der Beschuldigte war auch noch Gesellschafter und Geschäftsführer eines Restaurants in Luzern, dessen Betrieb er aber nach nur knapp acht Monaten aufgab, weil es nicht gut gelaufen war. Dennoch stieg er auf den Vorschlag eines Bekannten ein, der ihm erzählte, dass er für das Restaurant einen Covid-19-Kredit von 150’000 Franken erhalten kann. Laut dem Bekannten war dies möglich, weil er mit Angestellten einer Bank zusammenarbeite und er, der Bekannte, danach die Schulden des erfolglosen Restaurants übernehmen könne.

Dafür müsse der Beschuldigte ihm einen Teil des Kredits abgeben, wobei der Betrag zwischen dem Bekannten und den Angestellten der Bank aufgeteilt würde. Obwohl der verschuldete Mann an diesem Plan zweifelte, machte er falsche Angaben, unterschrieb die Vereinbarung und schickte sie von seinem E-Mail-Account aus ab, obwohl er darüber im Bilde war, dass er sich damit strafbar machte.

Fantasieumsätze angegeben

Der Beschuldigte gab beispielsweise an, er habe im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatzerlös von rund 1,7 Millionen Franken erzielt. Tatsächlich belief sich der Umsatzerlös auf weniger als 25’000 Franken. Auch der Verwendungszweck der 150’000 Franken, welche für die Sicherung der Liquidität des bereits geschlossenen Restaurants hätte sorgen müssen, wurde für private Zwecke und zur Tilgung von Schulden verwendet. Dieser Kredit wurde ebenfalls nie zurückbezahlt.

Privatklägerin will über 175’000 Franken zurück

Der inzwischen 42-Jährige wurde vom Luzerner Kriminalgericht im abgekürzten Verfahren wegen mehrfachen Betrugs, Urkundenfälschung und Geldwäscherei schuldig gesprochen. Das abgekürzte Verfahren ist in Fällen möglich, in denen Beschuldigte den Sachverhalt, der für die rechtliche Würdigung wesentlich ist, eingestehen und die Zivilansprüche zumindest im Grundsatz anerkennen. Das Urteil sieht eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten bedingt vor, bei einer Probezeit von drei Jahren. Hinzu kommt eine Geldstrafe in der Höhe von 5400 Franken. Und er wird verpflichtet, der Privatklägerin der Bürgschaftsgenossenschaft insgesamt rund 176’000 Franken Schadenersatz zu bezahlen – zuzüglich Zinsen.