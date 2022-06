Luzern: Kriminalgericht schickt vier Räuber für mehrere Jahre ins Gefängnis

2018 war es zu mehreren Raubüberfällen gekommen. So etwa auf die Kantonalbank in Sursee LU, …

Während der Ermittlungen stellte die Polizei zudem fest, dass die Männer teilweise auch bei anderen Straftaten beteiligt gewesen waren. So war es 2018 auch zu einem Raubüberfall auf einen Tankstellenshop in Geuensee LU gekommen. Auch eine Tankstelle in Buchs SG wurde im selben Jahr überfallen. Hinzu kommt, dass weitere Überfälle auf Bankfilialen in Sursee, St. Erhard und Reiden geplant waren.