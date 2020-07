«I KILL YOU»

Kriminalgericht verurteilt Hammerschläger zu fünf Jahren

Das Luzerner Kriminalgericht hat einen 36-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt, weil er in Luzern einen Mitbewohner mit einem Hammer schwer verletzt hatte.

Die Tat ereignete sich an der Baselstrasse in Luzern.

Der 36-jährige Mann wurde für seine Tat im Juli 2017 vom Luzerner Kriminalgericht zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt, weil er in Luzern einen Mitbewohner mit einem Hammer schwer verletzt hatte. Er wurde unter anderem der versuchten Tötung schuldig gesprochen.

Das Gericht verurteilte den Beschuldigten mit Annahme einer verminderten Schuldfähigkeit, wie aus dem am Sonntag veröffentlichten Urteil hervor geht. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Gefängnis gefordert. Der Mann aus Gambia wird zudem für zwölf Jahre des Landes verwiesen.

Der Verurteilte kehrte in einer Julinacht 2017 um ein Uhr in seine Wohnung an der Baselstrasse zurück. Dort begann er laute Musik zu hören.