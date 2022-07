Luzern: Kriminalgericht verurteilt notorischen Straftäter zu 3 Jahren Freiheitsstrafe

Der Raub etwa hatte sich im Vögeligärtli in Luzern ereignet.

Der Mann hatte diverse Vergehen begangen, so etwa einen Raub, Diebstähle und Hausfriedensbrüche.

Das Kriminalgericht Luzern sprach den Mann in elf Anklagepunkten schuldig.

Mehrfacher Diebstahl, Raub, mehrfache Beschimpfung, Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Hausfriedensbrüche und weitere Taten: Die Liste der Vergehen ist lang, für die das Luzerner Kriminalgericht einen 22-Jährigen verurteilt hat. In insgesamt elf Anklagepunkten hat das Kriminalgericht den Mann aus Spanien schuldig gesprochen. In vier Anklagepunkten hingegen wurde der Mann freigesprochen.

So hatte er 2019 im Alter von 18 Jahren im Vögeligärtli in der Stadt Luzern zusammen mit einem Bekannten zwei Personen angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch schlug der Bekannte den beiden mit der Faust ins Gesicht und griff nach der Sporttasche, welche eine der beiden Personen dabei hatte. Diese übergab er dem Verurteilten und sie rannten gemeinsam davon. Wenig später wurden die beiden festgenommen. Dabei stellte sich auch heraus, dass der Verurteilte zuvor Marihuana konsumiert hatte.

Polizisten heftig beleidigt

Bei einer Personenkontrolle in der Stadt Zürich hatte der Verurteilte 2019 Polizisten übel beschimpft und auch herablassende Worte über die Angehörigen der Polizisten geäussert. Bei einer weiteren Kontrolle am selben Tag hatte er zudem zwei weitere Polizeiangehörige beschimpft und auch homophobe Äusserungen gemacht. Weiter hatte er mehrfach Ladenlokale betreten, obwohl die Geschäfte ein Hausverbot über ihn verhängt hatten. Ebenfalls 2019 fuhr er wissentlich bei einem Bekannten in einem Auto mit, das dieser zuvor gestohlen hatte.