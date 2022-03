Luxusware – Fälschungsmafia flutet Online-Handel mit Handtaschen und Uhren

Luxury for you

Das Secondhand-Unternehmen «Luxury for you» hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Aargau rund zwei Dutzend Markenartikel überprüft. Rund 80 Prozent waren Fälschungen. (Im Bild: Links das Original, rechts die Fälschung)

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Aargau hat ein Secondhand-Unternehmen rund zwei Dutzend beschlagnahmte Artikel geprüft.

Fälschungen von Markenwaren sind schon seit vielen Jahren ein lukratives Geschäft. Die Luxusbranche bringt häufig Kriminelle auf den Plan. Dank Facebook-Marketplace und Co. ist es für die Betrüger und Betrügerinnen noch einfacher geworden, ihre Fake-Artikel an ahnungslose Opfer zu bringen.

Das Secondhand-Unternehmen «Luxury for you» hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Aargau rund zwei Dutzend Markenartikel überprüft, welche zuvor bei einer beschuldigten Person beschlagnahmt worden waren – und kam zum Schluss, dass es sich bei 80 Prozent um Fälschungen handelte.

Markanter Anstieg gefälschter Gegenstände

«Heutzutage ist es sehr schwierig, Fälschungen zu erkennen», sagt Patricia van Dam, Geschäftsführerin von «Luxury for you». Das Unternehmen bietet seit bald zwölf Jahren Secondhand-Markenartikel an und ist Mitglied des Vereins «Stop Piracy», der sich für die Sensibilisierung und Aufklärung rund um Fälschungen und Piraterie einsetzt.

Die neusten Zahlen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit zeigen eine markante Zunahme bei der Einfuhr gefälschter Gegenstände: 2021 wurden 5959 Gegenstände mit einem Wert von 46,9 Millionen Franken beschlagnahmt. Im Vergleich: 2018 waren es noch 1686 Gegenstände im Wert von 18,9 Millionen Franken. Der Grossteil der gefälschten Gegenstände waren Handtaschen, Portemonnaies, Uhren oder Bekleidung, die vorwiegend aus China, der EU und der Türkei in die Schweiz eingeführt worden waren.

Mafiaähnliche kriminelle Netzwerke

Die gefälschten Artikel stammten oftmals aus grossangelegten Produktionen, die einer organisierten Verbrecherbande unterstellt seien, meint van Dam. Die Banden beteiligten sich jedoch nicht nur an gefälschten Waren: «Mit dem Kauf gefälschter Artikel unterstützt man auch andere Verbrechen wie Kinderarbeit, Menschenhandel und Geldwäsche.»

Dass kriminelle Netzwerke am Geschäft mit Fälschungen beteiligt sind, bestätigen Studien der EU und von Europol: Kriminelle Gruppierungen würden von diesem «äusserst profitablen und risikoarmen Geschäft angezogen werden», schreibt etwa die Europäische Kommission. Eine Studie von Europol kommt zum Schluss, dass «mafiaähnliche, kriminelle Netzwerke in grossem Umfang an Piraterie und Fälschungen beteiligt sind».