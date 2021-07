Telefonbetrug - Kriminelle zocken Senioren mit dubiosen Aktien- und Bitcoin-Deals ab

Es sei ein «risikofreier Nebenverdienst», so die Behauptung der Betrüger und Betrügerinnen.

Wer sich bei solchen Kuriertätigkeiten beteiligt, mache sich strafbar, so die Kantonspolizei Zürich.

Yahya Altin (38) ist Taxifahrer in Zürich. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sucht er momentan nach zusätzlichen Einkunftsmöglichkeiten. «Als ich auf Facebook eine Annonce für einen Job als Kurierfahrer sah, habe ich mich beworben», sagt Altin. Kurze Zeit später habe er per Whatsapp folgende Nachricht erhalten: «Unsere Vorgehensweise ist, dass wir ältere Menschen dazu bringen, ihr Geld bei uns als Anlagen in Bitcoin oder Aktien zu investieren.»