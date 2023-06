Jewgeni Prigoschin: So tickt der Boss der Wagner-Gruppe

Doch wie konnte «Putins Koch» so gross werden und wer ist er eigentlich? Der britische «Guardian» ist auf Spurensuche gegangen und hat mit zahlreichen Weggefährten des 62-Jährigen aus St. Petersburg gesprochen, um ein Porträt des Wagner-Chefs zusammenzustellen. «Er ist ehrgeizig und talentiert und schreckt vor nichts zurück, um zu bekommen, was er will», bringt es ein Bekannter auf den Punkt. Viele der Gesprächspartner der Zeitung bestanden auf Anonymität.

Vom Hotdog-Verkäufer zum Promi-Beizer

Kein Wunder, denn in Prigoschins Vergangenheit gibt es eine Menge dunkler Punkte. So fiel der Absolvent einer Sportakademie, der ohne Vater aufwuchs, bereits 1979 wegen Diebstahls auf. Zwei Jahre später wurde er wegen diverser Raubüberfälle zu 13 Jahren Haft verurteilt, von denen er neun Jahre verbüsste. Nach seiner Haftentlassung 1990 war die Sowjetunion gefallen und die Stadt voller Möglichkeiten für Glücksritter und ambitionierte Geschäftsleute. Prigoschin stieg in die Gastronomie ein – zunächst als Hotdog-Verkäufer, der den Senf noch selbst in der Familienküche mischte. Das Geschäft lief. Wie er später angab, verdiente er 1000 Dollar im Monat – damals eine Menge Geld.