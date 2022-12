Polizei durchsucht Wohnungen von Klima-Kleber

Deutschland : «Kriminelle Vereinigung» – Polizei durchsucht Wohnungen von Klima-Klebern

In Deutschland wurden die Wohnungen mehrerer Mitglieder der «Letzten Generation» durchsucht.

Ermittler in Brandenburg und weiteren deutschen Bundesländern haben am Dienstag die Wohnungen mehrerer Mitglieder der «Letzten Generation» durchsucht. Ihnen werde die Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin der Nachrichtenagentur AFP. Betroffen seien elf Objekte, eines davon in Brandenburg.