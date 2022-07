Nach Shitstorm: Kris Jenner fordert von Kylie, sparsamer mit ihren Millionen umzugehen

«Kylie hat so viel Geld ausgegeben, dass ihre Mutter nun eingreift und von ihr forderte, etwas sparsamer zu sein», berichtet eine Quelle gegenüber «Page Six». Und weiter: «Kris fordert sie auf, verantwortungsbewusster mit ihrem Geld umzugehen und kluge Investitionen zu tätigen. Aber Kylie ist 24, sie hat ihre eigene Marke und sie macht, was sie will.» Ein weiterer Insider berichtet, dass Kylie «immer sehr gut mit Geld» umgehen konnte. «Sie war jung, aber im Herzen erwachsen.»