Kris Jenner wird 67 – Kim und Familie ehren sie mit einer ausgefallenen Motto-Party

Am Samstag zelebrierte Reality-TV-Mama Kris Jenner ihren 67. Geburtstag. Zur Feier des Tages überraschten ihre Töchter sie mit einer ausgefallenen Partyidee.

1 / 6 Kris Jenner feierte am Samstag ihren 67. Geburtstag. AFP Ihre Töchter überraschten sie mit einer ausgefallenen Partyidee. Alle verkleideten sich als Kris Jenner. Khloé (38) zum Beispiel ganz im «Momager»-Stil. Instagram/ khloekardashian Kim Kardashian (42) und Töchterchen North (9) zeigten sich hingegen glamourös auf ihrem gemeinsamen Tiktok-Kanal. Tiktok Screenshot/kimandnorth

Darum gehts Kris Jenner feierte am Samstag ihren 67. Geburtstag.

Ihre Töchter überraschten sie mit einer Party, auf welcher jede Einzelne wie ihre Mutter verkleidet erschien.

Kim und Co. feierten ihre eigene Version von Kris auf Social Media und zelebrierten ihre Mutter im grossen Stil.

Am Samstag wurde im Hause Kardashian-Jenner gross gefeiert. Anlass dafür war der 67. Geburtstag von Familienoberhaupt Kris Jenner. Um ihre Mutter würdig zu feiern, liessen sich ihre Töchter etwas ganz Besonderes einfallen. Jeder Gast kam mit Perücke und Kostüm als Kris verkleidet an die Geburtstagssause.

Dabei griffen Kim (42), Khloé (38), Kourtney (43) und Kylie (25) tief in die Erinnerungskiste. Jede suchte sich einen ikonischen Moment aus Kris’ Leben heraus und gestaltete dazu ein Kostüm. So erschien beispielsweise Khloé Kardashian mit blondem Kurzhaarschnitt, im Blumenoutfit und mit einem Martiniglas in der Hand. Dabei hatte sie drei Reisekoffer, auf denen «Momager», «Rich As Fuck» und «KMJ» steht, dabei.

Kim Kardashian präsentierte sich hingegen etwas klassischer mit Töchterchen North (9). Kim trug ein grünes Paillettenkleid, während North all in Black daherkam. Beide mit schwarzer Kurzhaarperücke, ganz im Kris-Stil. North dokumentierte die Verwandlung in ihr Grosi auf Tiktok.

Kim Kardashian und ihre Tochter North verwandelten sich, anlässlich des Geburtstages von Kris Jenner, in die Momagerin. North postete das Video auf ihrem gemeinsamen Account auf Tiktok. Tiktok/kimandnorth

Und auch Kris’ älteste Tochter Kourtney Kardashian verwandelte sich in ihre Mutter. Hierbei liess sich die 43-Jährige von einem alten Foto von Mama inspirieren. Darauf ist Kris im rosa Trainingsanzug mit Videokamera in der Hand zu sehen. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Auch ihre jüngere Schwester Kylie Jenner darf bei der Sause nicht fehlen. Auf dem Video, welches Kourtney in ihrer Story postet, ist Kylie allerdings nur kurz zu sehen. Sie entschied sich für die Hommage für eine Kurzhaarperücke und Abendgarderobe.

Kris’ Töchter posieren für die Kamera in einer Hommage an ihre Mutter. Instagram Screenshot/kourtneykardash

Ob die restlichen Kinder – Kendall und Robert Jr. – auch an der Geburtstagsfete ihrer Mutter waren, ist aus den Videos und Fotos der Kardashians nicht ersichtlich. Doch was man in den Aufnahmen sieht, gefällt es der Menge. Die Social-Media-Fangemeinde des Kardashian-Jenner-Clans feiert die ausgefallene Partyidee der Reality-TV-Stars und wünscht Kris ebenfalls alles Gute zum Geburtstag.

