Kris Jenners Kühlschrank von innen: grünes Gemüse, Champagner und Co.

Grün, grün, grün ist alles, was ich habe

Beim Öffnen eines Kühlschranks fragt man sich: Enthält er interessante Produkte? Ist er sauber? Tun sich Abgründe auf, wie verschimmelte Essensreste, die an der Rückwand festgefroren sind? Natürlich nicht bei Kris Jenner: in ihrem Kühlschrank findet sich eine perfekte Ordnung.

Selbst gezüchteter Salat

Der mittlere Teil der drei mattschwarzen Schränke beinhaltet frisches Gemüse, Obst und Kräuter. Trauben, Äpfel, Birnen, Brokkoli, Melonen und Bohnen: Kris stapelt in ihrem Kühlschrank ausschliesslich grünes Gemüse. Bei ihr scheinen auch ausschliesslich grüne Peperoni, die für ihren eher bitteren Geschmack bekannt sind, auf dem Teller zu landen. Auch die Menge an Salatköpfen fällt auf: Laut Kris’ Tochter Kourtney Kardashian, die für die Kühlschranktour auf ihrer Onlineseite «Poosh» verantwortlich ist, wurde der Salat von Kris höchstpersönlich gezüchtet.

Eiscreme, Eier und Champagner

Ketchup und Fertigteig

Der Inhalt des rechten Kühlschranks könnte sich, bis auf die vielen Champagnerflaschen, auch in vielen Normalo-Haushalten befinden. Auch eine Tube Ketchup in der Kühlschranktür oder die vom Vorabend angebrochene Flasche Wein fürs Kochen sind hier verstaut.



Für die Zubereitung von Pizza und Flammkuchen scheint Kris zudem keinen Koch aus Italien oder der Pfalz einfliegen zu lassen, sondern lieber fertigen Teig zu benutzen. Manchmal ist man eben faul oder möchte Geld sparen (räusper). We feel you, Kris!