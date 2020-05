Post-CEO Roberto Cirillo

«Krise hat gezeigt, dass unser Plan richtig ist»

Roberto Cirillo hat seinen Plan für die Schweizerische Post vorgestellt. Im Interview spricht er über die sogenannte Cirillo-Strategie und was sie für die Angestellten bedeutet.

Nein. Natürlich werden wir unsere Mittel besser einsetzen können – etwa durch die Zusammenführung der Logistikbereiche. Wir müssen weiter effizient arbeiten. Aber die Post hat in den letzten Jahren eigenwirtschaftlich gearbeitet und darum können wir eine Wachstumsstrategie verfolgen. Wir investieren in Zukunftsfelder in unseren Kernbereichen.

Wir wollen die Jobs der Leute sichern. Obwohl es Veränderungen in den Prozessen, der Sortierung und der Zustellung geben wird, können unsere Mitarbeiter etwa in der Produktion, der Zustellung und in den Filialen davon ausgehen, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind. Die neuen Strukturen führen aber dazu, dass einzelne Rollen sich verändern werden. Es wird für betroffene Mitarbeiter Gelegenheiten zur Weiterentwicklung geben. Andererseits könnten wir sie in einzelnen Fällen auch mit unserem Sozialplan begleiten.