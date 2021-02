Das Kulm Hotel St. Moritz trotzt der Krise, während andere Luxushotels in St. Moritz schliessen mussten.

Ein Stück Normalität erleben

«Auch für uns war der Januar kein einfacher Monat. Da wir jedoch keinen Coronafall hatten, entschieden wir uns, weiterhin Gäste willkommen zu heissen», sagt Hotelier Heinz Hunkeler vom Kulm Hotel St. Moritz. «Wir dachten uns, es kann gar nicht mehr schlimmer werden», so ging das Hotel das unternehmerische Risiko ein. Damit ermöglicht das Hotel weiterhin Luxusmomente inmitten der Krise. Und ein Stück Normalität.

Obwohl ein Luxushotel eigentlich kein Ort ist, um Normalität zu erleben. Aber in den aktuellen Zeiten ist ja so vieles nicht wie sonst. Vor Corona ging man des Öfteren auswärts essen. Jetzt muss man für dieses Stück Normalität in einem Hotel nächtigen. Es ist kein Geheimnis, dass immer mehr Schweizerinnen und Schweizer sich derzeit hin und wieder ein Hotel gönnen, nur um auswärts essen zu können.