Tamy Glauser entfolgt allen auf Instagram

Tamy Glauser hat sich nach Thailand zurückgezogen und scheint dort tief in sich zu gehen. So verkündete das nonbinäre Model auf Instagram, dass es allen Fans und Freunden entfolgt ist. Tamy möchte achtsamer und bewusster leben und weniger mit Social Media beschäftigt sein. Den Account gleich komplett zu löschen, war allerdings keine Option. «Ich schreibe nach wie vor mit Leuten über Instagram, bin also nicht ab vom Schuss. Nur konsumiere ich nichts mehr», so Tamy auf Anfrage von 20 Minuten. Instagram will Tamy nur noch bewusst und gezielt nutzen und danach das Handy wieder weglegen.

«Ich hatte Bedenken, dass gewisse Leute vielleicht wütend oder enttäuscht sind. Freunde. Familie. Man weiss nie, wer was persönlich nimmt. Aber letztendlich mache ich das für mich und nicht für die anderen.» Dass Followerinnen und Follower im Gegenzug auch entfolgen könnten, nimmt das Model in Kauf und schreibt im Post dazu: «Fühlt euch frei, das zu tun. Aus offensichtlichen Gründen kann ich es nachvollziehen.»

16 Tage lang Schweigen im Kloster

Der Sinneswandel kam nicht von heute auf morgen und hängt unter anderem auch mit der aktuellen Reise zusammen. In Thailand besuchte das Model ein Schweige-Retreat in einem Kloster, wo es unter spartanischen Bedingungen hauste: das Bett eine Platte auf vier Beinen und ein Stück Holz als Kissen. «Die ersten drei Nächte waren schmerzhaft. Jetzt würde ich am liebsten nur noch so schlafen», so Tamy, und: «Nach 16 Tagen Schweigen ist man einfach nur noch glücklich mit allem, was ist.»