«Doch dieser fällt mancherorts weg, weil die Eltern in Kurzarbeit sind und sparen müssen», erklärt Neff. Dass der Präsenzunterricht an den Hochschulen wegfällt, macht das Ausziehen für junge Studenten zusätzlich unattraktiv.

Frauen leben mit 59 Prozent deutlich häufiger in Wohngemeinschaften als Männer. So sind über ein Drittel der WGs reine Frauen-Wohngemeinschaften. 21 Prozent sind Männer-WGs und 42 Prozent sind gemischte Haushalte. Der durchschnittliche WG-Bewohner erzielt ein Jahreseinkommen von rund 65‘000 Franken.

Die Preise für Wohnungen in Zentren sind zudem trotz Corona weiterhin hoch – auch wenn man die Miete teilt. Gerade in Städten seien aber Wohngemeinschaften gesucht. «Die aktuelle Situation lässt es also besonders für jüngere Personen nicht zu, in WGs zu ziehen», so Neff.