Cristiano Ronaldo: Krisen-Gipfel um Joker-Rolle bei Manchester United

Am Sonntag hatten die United-Stars noch frei, am Montag steht wieder Training an. Am Wochenende betonte ten Hag, dass er gerne bis Saisonende auf Ronaldo zählen würde. Hierzu müsste der 37-Jährige aber seine Rolle als Nicht-Stammspieler akzeptieren. Ob er das macht oder eben nicht, ist derzeit unklar. Tatsache ist: Der Trainer und der unzufriedene Spieler werden das Gespräch suchen und unter vier Augen miteinander sprechen.

Legenden unterstützen Ronaldo

Und Ronaldos ehemaliger Mitspieler Rio Ferdinand meint: «Die Art, ihn zu behandeln, ist anders als bei allen anderen. Ich sage nicht, dass er recht hatte, aber es gibt manchmal besondere Spieler in einem Kader, für die die Dinge anders funktionieren.» Sogar ein Ex-Captain von Liverpool schaltet sich in den Streit ein. In seiner Daily-Mail-Kolumne schreibt Graeme Souness davon, dass United Ronaldo kleingemacht habe. Weiter verstehe er nicht, wie ten Hag überhaupt auf die Idee gekommen sei, dass die Nicht-Einwechslung ohne Reaktion auf Seiten Ronaldos bleiben würde.

Welche Rolle akzeptiert Ronaldo?

Doch ist das so? Gegen Everton schoss der 37-Jährige anfangs Oktober das Siegtor. Aber es ist auch so, dass United in den Spielen, in denen Ronaldo nur zu Kurzeinsätzen kam, meist gewann. Auch beim Everton-Spiel kam er von der Bank aus und überzeugte in der Folge auf dem Feld. Also er lieferte genau in der Joker-Rolle ab, in welcher ten Hag Ronaldo sieht.