Spannungen im Kosovo spitzen sich zu – die Hintergründe

Der Konflikt im Kosovo schwelt seit Jahren. Serbien erkennt den Kosovo nicht als eigenständigen Staat an.

Der serbische Präsident Aleksander Vucic spricht von einer Lügenkampagne und will Beweise liefern.

Die Menschen im Balkan fürchten sich vor einem Krieg. Was ist passiert? Wieso kommt der Kosovo nicht zur Ruhe? Die wichtigsten Antworten.

Wieso kommt der Kosovo nicht zur Ruhe?

Wieso spitzte sich die Lage jüngst zu?

Im Frühling fanden in den vier Grosskommunen im Nordkosovo Wahlen statt, welche die Serben in Koordination mit Belgrad boykottierten. Dadurch wurden Kosovo-Albaner mit wenigen Stimmen zu Bürgermeistern gewählt, was zu Unmut unter den dort lebenden Serben führte. Die kosovarische Polizei intervenierte Ende Mai ohne Absprache mit den von der Nato gestellten Schutztruppen KFOR zur Absicherung der Amtseinführung der Gewählten. Die Lage eskalierte, es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen. Laut der KFOR erlitten 30 Soldaten Verletzungen, auch auf serbischer Seite gab es Dutzende Verletzte.