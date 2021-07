Schaulustige in Hochwassergebieten - «Krisentouristen behindern unsere Arbeit»

« Von weit her kommen Leute, die sich das Hochwasser anschauen wollen » , so Manuel Keller (46) , Kommandant der Feuerwehr Brugg AG. « Es ist mühsam. » Die Neugierigen träten oft nahe an das Ufer der Aare oder über g ingen g ar Absperrungen – womit s ie sich in Lebensgefahr b rächten . « Weil wir die Krisentouristen in Schach halten müssen, verlieren wir wertvolle Zeit, die wir für anderes verwenden könnten! » Um Neugierige fernzuhalten, h abe die Feuerwehr Brugg in den letzten Tagen mehrere Strassen in der S tadt abgesperrt. Doch auch das nütze oft nichts: Absperrbänder würden z errissen, Gitter verstellt. « Pro Tag haben wir hier in Brugg zwei Personen nur dafür eingesetzt, um die Absperrungen zu kontrollieren » , sagt Manuel Keller.