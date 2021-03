Die Dreharbeiten für «Spencer» starteten zu Beginn des Jahres in Deutschland.

Zum Vergleich: So sah «Lady Di» 1990 mit knapp 30 Jahren aus. Die Ähnlichkeit zwischen Kristen und Diana ist nicht zu übersehen.

Kristen Stewart (30) wird in «Spencer» die Rolle der Prinzessin Diana spielen.

Im kommenden biografischen Film «Spencer» übernimmt Hollywoodstar Kristen Stewart die Rolle der ikonischen Prinzessin Diana. Erste Aufnahmen von den Dreharbeiten , die Anfang dieses Jahres in Deutschland starteten, zeigten bereits: Mit der passenden Frisur sieht die 30-Jährige der verstorbenen Ex-Frau von Prinz Charles (72) zum Verwechseln ähnlich.

Nun hat die Produktionsfirma ein weiteres Bild von Kristen in der Rolle als Diana veröffentlicht (siehe Bildstrecke oben). Das Foto, auf dem Kristen erneut in einem typischen Look der Prinzessin zu sehen ist, zementiert die Ähnlichkeit weiter.