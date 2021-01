Für das kommende Drama «Spencer» schlüpft Kristen Stewart in die Rolle von Prinzessin Diana. Ein erstes Foto von den Dreharbeiten zeigt: Das Aussehen stimmt schon mal.

1 / 7 Ja, das ist wirklich Kristen Stewart (30). Eine erste Aufnahme aus dem Film «Spencer» zeigt, wie verblüffend ähnlich die Schauspielerin dem Vorbild für ihre Rolle, Prinzessin Diana, sieht. Shoebox Films Zum Vergleich: So sah Diana 1993 im Outfit aus, dass das Kostüm für «Spencer» inspirierte. Nur ihre Haare trug Diana zu Beginn der 1990er Jahre etwas kürzer. Tim Graham Picture Library/Getty Images Und auch den zurückhaltenden, meist seitlichen Blick, mit dem Diana vor allem auf älteren Fotos wie diesem zu sehen ist, trifft Kristen Stewart. imago/Photoshot/John Shelley Collection

Darum gehts Noch in diesem Jahr wird mit «Spencer» ein neuer Film über Prinzessin Diana veröffentlicht.

Hollywoodstar Kristen Stewart (30) spielt die Hauptrolle im Drama.

Ein erstes Foto von den Dreharbeiten gibt nun einen Vorgeschmack auf das Biopic.

Im vergangenen Jahr sorgte die Netflix-Serie «The Crown» für ein erneutes Aufleben des riesigen Hypes um Prinzessin Diana. Nun steht das nächste vielversprechende Projekt um die 1997 verstorbene Ex-Frau von Prinz Charles (72) in den Startlöchern: «Spencer». Die Dreharbeiten für den biografischen Film haben nun begonnen, er soll noch im Herbst diesen Jahres erscheinen.

Hollywoodstar Kristen Stewart (30) übernimmt in «Spencer» die Rolle der ikonischen Prinzessin Diana. Die Wahl der Besetzung sorgte zunächst für Verwunderung – Fans konnten sich die Schauspielerin nicht so recht als Diana vorstellen; auch, weil sie Amerikanerin ist. Ein erstes Foto vom Set, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, zeigt nun jedoch: Was das Aussehen angeht, trifft Kristen Diana schon mal ziemlich punktgenau.

Auf dem Bild trägt sie ein Outfit, das der Kleidung von Diana nachempfunden ist. Zudem stimmt auch der typisch zurückhaltende Gesichtsausdruck, der schon früh zu einem Markenzeichen Dianas wurde. Offen bleibt zum aktuellen Zeitpunkt, ob Kristens Darstellung von Lady Di auch im Bewegtbild so treffend herüberkommen wird.

Film zeigt Entscheidung zur Trennung

Wie das Branchenmedium «Deadline» berichtet, fokussiert «Spencer» auf die Geschehnisse rund um ein Weihnachtsfest in den frühen 1990ern. Das Wochenende auf dem Sandringham-Landsitz der Windsors, wo die britische Königsfamilie an Weihnachten zusammenkommt, markiert im Film einen Wendepunkt in Dianas Leben: Sie beschliesst, dass ihre Ehe mit Charles nicht mehr funktionieren kann, und sie den für sie vorgesehenen Weg nicht länger gehen möchte.

«‹Spencer› stellt sich auf emotionale Weise vor, was für ein Mensch Diana war, als sie an diesem zentralen Wendepunkt ihres Lebens stand», wird Kristen Stewart in «Deadline» zitiert. «Der Film zeigt ihre qualvollen Bemühungen, zu sich selbst zurückzukehren.»

Wer an der Seite von Kristen zu sehen sein wird, ist noch weitgehend unklar: Die Besetzung von Prinz Charles und den beiden gemeinsamen Söhnen Prinz William und Prinz Harry wurde noch nicht bekanntgegeben. Aktuell dreht das Team laut laut «Bild» im deutschen Kronberg. Das dortige Schlosshotel ist der ehemalige Wohnsitz von Queen Victorias gleichnamiger Tochter. Nach dem Abschluss der Dreharbeiten in Deutschland soll in Grossbritannien weiterproduziert werden.