Film «Spencer»

Kristen Stewart spielt Lady Di

«Spencer» dreht sich um Prinzessin Dianas schicksalhafte drei Tage, in denen sie entschied, sich von Prinz Charles zu trennen. «Twilight»-Star Kristen Stewart spielt die Hauptrolle.

Im Oktober 2019 war Stewart am Zurich Film Festival zu Gast und wurde mit dem Golden-Icon-Award ausgezeichnet.

Als Highschool-Schülerin in «Twilight» wurde sie weltberühmt. Es folgten Filme wie «Snow White and the Huntsmen» oder «Charlie’s Angels». Und jetzt kommt der nächste grosse Streifen für Kristen Stewart: Die 30-Jährige soll Prinzessin Diana im Biopic «Spencer» verkörpern.