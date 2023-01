Riesenslalom Adelboden: Kristoffersen ärgert sich über Odermatt-Sieg

Marco Odermatt lässt der Konkurrenz in Adelboden keine Chance und gewinnt den Riesenslalom.

Laufbestzeit im ersten Durchgang, Laufbestzeit im zweiten Durchgang – Marco Odermatt sorgt beim Heimrennen in Adelboden für die nächste Machtdemonstration. Es ist in drei verschiedenen Disziplinen bereits der sechste Saisonsieg für den 25-Jährigen. Und es ist vor allem ein Sieg, der die Konkurrenz ratlos zurücklässt.

«Das sollten andere Trainer wissen»

Aus diesem Grund hat der 28-Jährige auch kein Verständnis für die Kurssetzung des österreichischen Trainers. «Marco hat gerade in Bormio einen Super-G gewonnen. Jeder weiss, wie gut er ist, wenn es gerade gesteckt ist», so Kristoffersen. «Das sollten auch die Trainer anderer Nationen wissen.» Er sei darum sehr überrascht von der Kurssetzung des zweiten Laufs gewesen. «Wenn es mehr dreht, haben wir anderen Fahrer immerhin eine Chance.»

«Klar ist Marco auch gut, wenn es dreht. Aber bei solchen Bedingungen wie hier kann ihn niemand stoppen», so Kristoffersen weiter. «Ich glaube, sogar ein Hirscher in Hochform hätte auf einem so geraden Kurs Probleme mit Marco gehabt.»