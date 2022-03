US-Tarnkappenjet – Kritik am F-35-Jet – «Nichts weiter als ein sehr teurer Prototyp»

Die Schweiz braucht dringend neue Kampfjets, um die Luftverteidigung auch nach 2030 sicherstellen zu können: So zumindest lautet der Appell von Verteidigungsministerin Viola Amherd. Doch der Kauf von 36 Tarnkappenjets des Typs F-35A ist stark umstritten: Eine linke Allianz will mit der Volksinitiative «Stop F-35» den Kampfjet-Kauf bodigen .

Details zu Mängelliste unter Verschluss

Doch selbst in den USA werden die hohen Kosten und die Unzuverlässigkeit der Maschinen bemängelt. Rund 850 Beanstandungen listete der oberste US-Waffentester in einem Bericht im Januar auf – Details dazu blieben jedoch geheim. Die US-amerikanische Aufsichtsinstanz Pogo (Project On Government Oversight) konnte nun die nicht-öffentliche Version des Berichts unter die Lupe nehmen. Das Fazit der Organisation fällt vernichtend aus: «Mehr als zwanzig Jahre nach dem Entwicklungsstart der F-35 bleibt das Flugzeug in praktischer und rechtlicher Hinsicht nichts weiter als ein sehr teurer Prototyp.»